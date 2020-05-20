新冠肺炎：武漢市即日起實施　全面禁食野生動物

武漢市政府周三（20日）發出關於全面禁止食用野生動物、嚴格野生動物保護管理工作的通知，指5年內禁食野生動物、加強野生動物監督檢查、嚴厲打擊野生動物違法行為、加強野生動物保護宣傳教育，並落實保護管理責任。

通知指出，武漢市即日起全面禁止食用所有的陸生野生動物，包括《國家重點保護野生動物名錄》、《國家保護的有益的或者重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》、《湖北省重點保護陸生野生動物名錄》載明的陸生野生動物，野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物，以及人工繁育、人工飼養的陸生野生動物；同時禁食國家重點保護的珍貴、瀕危水生野生動物及法律禁食的其他野生動物。

通知要求，全市行政區域為野生動物禁獵區，除科研、種群調節、疫源疫病監測以及其他特殊情況需要外，一律禁獵；同時全面禁止以食用為目的人工繁育陸生野生動物和國家重點保護的珍貴、瀕危水生野生動物，嚴格人工繁育野生動物管理；同時全面禁止以任何形式，包括網絡交易平台、商品交易市場、農（集）貿市場、餐飲場所等交易、消費場所等，非法進行野生動物交易；同時全面嚴格野生動物行政許可，依法停辦各種野生動物行政許可申請，撤回並注銷已經批出的以食用為目的的陸生野生動物人工繁育和經營利用許可證件或者文書。