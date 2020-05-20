愛奇藝被指在台違法經營　NCC：需跨部門修法解決

依據「兩岸人民關係條例」，大陸影音平台愛奇藝、騰訊WeTV不屬於許可範圍，無法在台經營，有立委更要求下架這些平台。台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）周三（20日）表示，愛奇藝透過在台合法登記公司提供服務，由跨國公司傳遞影片內容，身份比較模糊，需經濟部、陸委會修法解決。

台媒報道，愛奇藝過去曾申請來台設立子公司，被台經濟部駁回，後委託代理商歐銻銻娛樂經營台灣站部分業務，並透過香港商奇藝香港有限公司，在台申請成立「奇藝香港台北辦事處」。

NCC曾指出，已掌握上述平台在台灣的伺服器與機房，可透過技術方式讓它們下架，但要等主管機關確定才能執行；後於上周五（15日）進行跨部會會議，決議愛奇藝、騰訊WeTV等平台不能在台灣刊登行銷廣告，應予下架。

歐銻銻娛樂當時回應，愛奇藝是美國上市公司，經歐銻銻娛樂銷售出去的訂單，都有開發票與繳稅，愛奇藝台灣站更投入超過10億新台幣（約2億港元），對振興本土影視產業一定有所幫助。

NCC主任秘書蕭祈宏周三指出，愛奇藝由美國公司CDN Akamai傳遞內容，傳遞內容服務是整體的，其項目會嫁接到電信公司的網絡層，網絡部分沒辦法整個排除，技術上也比較難克服。

他又指，當局曾要求全球規模最大的CDN Akamai說明，對方稱簽約地並非在台灣，而且簽約的香港奇藝公司在台灣是合法登記公司，沒有理由不租用。NCC也提到，是方電訊是台灣第二類電信服務業者，由NCC主管，但Akamai在台並非二類電信，是屬於經濟部管轄，也造成NCC難以施力。

他認為，愛奇藝在台灣目前身份比較模糊，但可能透過兩方修法來解決。一方面是陸委會正在修兩岸人民關係條例，因為愛奇藝透過香港奇藝公司進來台灣，原本對中資與港資的認定是有區隔的，未來可能對這部分重新界定。

另一方面，愛奇藝在台灣的代理商歐銻銻在經濟部也是合法登記，經濟部也在進行相關修法，之後可能代理中國業務部分，需經過經濟部核准，之後才能要求Akamai不得租用伺服器給愛奇藝傳遞內容。