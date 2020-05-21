男子分手後追債　女方主張數額代表「我愛你」不獲採納

取自普通話諧音「我愛你」的「520」，對不少情侶而言是別具意義的數字，荔灣區人民法院周三（20日）便趁機透露此前判決的一宗案件。廣東廣州一名男子曾向時任女友轉帳52萬元（人民幣，下同，約57.7萬港元），被女方認為是以數額表達「我愛你」。惟雙方分手後就往來款項產生糾紛，最終，法院認定款項屬於借款而非「愛的贈與」，女方需要歸還。

男子小梁（化名）與女方小付（化名）自前年3月開始戀愛，並在同年9月分手。期間，小梁向小付多次轉帳共202萬元（約244萬港元），惟二人沒有簽訂借款合約或出具借據。其中在前年5月21日，男方向女方轉帳52萬元；同年6月11日，女方向男方轉帳50萬元。

分手後，小梁向法院提起訴訟，主張其向小付轉帳的款項屬借款性質，要求女方歸還152萬元（約168萬港元）借款本息。小付答辯則認為，有關款項屬雙方同居期間的緊密經濟聯繫，是生意往來或贈與性質，不屬於借貸性質，尤其是52萬屬「我愛你」特定含義的表達。

經審理，荔灣區人民法院認為，小梁提供的微信聊天記錄可以證明其並無將款項贈與小付，且小付及後還款50萬元的行為也表明其借款性質。另外，「520」在現實生活中確有特殊含義，但案中金額與此含義相差較大，故認定小付辯解理由不成立，一審判決其應向小梁歸還本息。及後小付不服提起上訴，廣州市中級人民法院二審駁回，維持原判。