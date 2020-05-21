「一盔一帶」行動引搶購潮　頭盔售價急升當局嚴查

內地公安部日前下令自下月1日起進行「一盔一帶」檢查行動，電單車、電動單車司機沒戴頭盔，或私家車司機、乘客沒佩戴安全帶都會受罰。然而政策一出，頭盔成為了搶手貨，部分售價更急升數倍。對此，公安部交通管理局官方微信周三（20日）消息指，公安部會指導各地公安機關積極配合市場監管部門，依法嚴查價格違法行為。

據內媒報道，頭盔漲價的話題在內地持續升溫，有網民更表示，自己買的時候只用花29.9元（人民幣，下同，約33港元），但近期同款頭盔卻已經漲價到228元（約253港元），甚至還因庫存不足而下架。職業代購董女士則透露，有商家三天三夜沒睡覺找工廠找貨源，通過倒賣頭盔在短期內已經賺了80多萬（約88.7萬港元）。熱潮之下，有網民甚至調侃稱：「前段時間朋友圈裏都是賣口罩的，現在都開始賣頭盔了。」

然而在巨大利益面前，也有不法之徒趁機行騙。如浙江金華公安局官方微博日前發布一則義烏市反虛假信息欺詐中心的警情通報，顯示僅周日（17日）、周一（18日）兩天，就接到涉購買頭盔被騙的警情12宗。至於作案手段與購買口罩等防疫物資類詐騙案件類似，均是以貨源緊張為由，利用被害人急於囤貨的心理實施詐騙。

對此，公安部表示對部分企業和平台銷售的安全頭盔價格出現暴漲的現象高度重視，已主動與國家市場監督管理總局溝通，指導各地公安機關積極配合，依法嚴查價格違法行為，斬斷哄抬頭盔價格的違法鏈條。