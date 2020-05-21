醫保新政策　大病職工高額醫療費可二次報銷

北京市醫保局周四（21日）公布，北京城鎮職工基本醫保有新政策，大病職工扣除醫保等各項開支後，39,525元（人民幣，下同，約42,700港元）以上的醫療費可獲「二次報銷」，減輕高額醫療費用負擔。有關政策已於今年1月1日實施，參保職工上年度醫藥費用納入大病醫療保障報銷範圍，已減輕個人醫藥費負擔1.68億元（約1.86億港元）。

北京市醫保局、市財政局近日聯合印發《關於進一步加強城鎮職工大病醫療保障的通知》。新政策發布後，北京市城鎮職工和城鄉居民基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重醫療保障體系將進一步完善。已參保人員均可自動納入城鎮職工大病醫療保障範圍，公司和個人毋須額外繳納醫療保險費。

目前，北京市城鎮職工基本醫療保險待遇中，門診報銷上限為2萬元（約2.2萬港元），住院報銷上限50萬元（約55萬港元）。參保職工享受上年度的醫保後，個人自付醫療費用，扣除公司補充醫療保險和社會救助對象醫療救助金額後，若醫療費超過39,525元，將由城鎮職工大病醫療保障「二次報銷」。

同時，城鄉居民大病保險亦銜接新政策，大病保險起付標準為30,404元（約33,700港元）。只要參保職工的個人自付醫療費用累加至5萬元（約5.5萬港元），將獲報銷60%，超過5萬元則報銷70%。另最低生活保障人員、生活困難補助人員、城鄉低收入救助人員、特困供養人員和低收入農戶等，起付標準降低50%，自付醫療費5萬元內報銷65%，5萬元以上部分報銷75%。