新冠肺炎：特朗普斥抗疫無能　華稱公道自在人心

美國總統特朗普周三（20日）在社交網批評中國處理新冠肺炎疫情無能，導致這場「全球大規模殺人」；又不點名批評中國政府的發言人，企圖借虛假信息轉移中方對世界造成的痛苦。中國外交部翌日反擊，稱「公道自在人心」。

特朗普發文稱：「中國某個瘋子剛剛發表一份聲明，指摘除中國之外的每個人為這次病毒負責。這次病毒現在已經奪去了數十萬人的生命。」他寫道：「請向這個笨蛋解釋，造成這場全球大規模殺人的就是中國的無能，不是別的。」

特朗普稍後不點名批評中國的發言人愚蠢地代表中方發聲，絕望地試圖轉移中國在全世界蔓延的痛苦和大屠殺，其針對美國及歐洲的虛假信息和宣傳攻擊是恥辱。外界猜測特朗普所指的是否經常在Twitter發文、有「戰狼發言人」之稱的中國外交部發言人趙立堅。特朗普在另一則推文則指，中國發動大規模虛假信息活動，是因為中方絕望地希望美國前副總統拜登勝出11月的總統選舉，他們才可繼續如過往數十年一樣詐騙美國。

趙立堅周四（21日）回應指，在抗疫過程中，中國始終本著公開、透明、負責任的態度，堅持用事實說話。他表示：「誰在全力以赴維護人民生命健康，誰在竭盡所能推動國際合作？我相信公道自在人心，世人會看得清楚。」