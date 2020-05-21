巨型浮船塢下水　或意味航母003進入總裝階段

位於上海市的江南造船廠近日完成新的巨型浮船塢，並為這個浮式作業裝置舉行出塢下水儀式。由於第二艘國產航母003由同一船廠建造，而該浮式作業裝置能滿足超大型艦船總段的下水和運輸，外界認為該裝置會用於把該航母裝配成總體的階段。

內媒周四（21日）報道，江南造船廠已於周一（18日）為該個浮式作業裝置舉行出塢儀式，該裝置為鋼質箱形船體、四角設塔樓、雪橇型首尾部的圓舭非自航無人下水作業船。裝置全長達250米，最大闊度為60米，型深7米，吃水深度4.8米，最大沉深21米，最大載貨量逾3.2萬噸。其舭部有12個海底門，底部40個壓載艙，艙底容積逾10萬立方米。

該裝置有10個壓載泵，單泵每小時最大排量4500立方米，能快速調整壓載水以快速升降。其結構上類似大型半潛船，正常運作時通過調整壓載水的水位，將裝貨甲板下潛，再把貨物升到裝貨甲板並運至指定位置，可用於運載各類艦船、海上鑽井平台等。

廠方表示，該裝置很快會開始發電機動車、主甲板軌道安裝、壓載艙管道安裝及其他測試，計劃於9月交付。內媒推測，如該裝置為中國自用，意味航母003今年將開始把部件裝配成總體，並在2022年或之前完工；惟又引述俄媒指，該裝置亦可能用於出口，支援俄羅斯海軍。