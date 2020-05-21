台網絡戰部隊爆貪污案　廉政署帶走9人調查

台灣軍方近年才成立的網絡戰部隊資通電軍指揮部，近日爆出官員涉貪醜聞。台灣的法務部廉政署周三（20日）前往資通電軍指揮部位於高雄的指管防護中隊搜查，並帶走9名士官調查。

據了解，資通電軍某聯隊南區指管防護中隊有士官被揭在辦理採購項目的過程中，私下收取回扣及造假，法務部廉政署接獲檢舉後，經過長期搜證，周三清晨7時許派員前往營區搜查並帶走涉案人士。有知情人士透露，由於資通電軍指揮部屬機密單位，因此這次調查行動非常保密，相關人員在出發前才獲知地點與搜查對象，查扣相關採購紀錄及帳簿後，廉政署人員對調查內容一律封口。

資通電軍指揮部周四（21日）就事件發新聞稿稱，廉政署這次行動目的是調閱近三年小額採購案件資料，基於調查不公開原則，該部將秉持勿枉勿縱態度，全力配合釐清案情。若有人員涉及違法，將依刑懲併行原則處分，絕不寬待。

據了解，資通電軍指揮部又稱網絡戰聯隊，亦即台軍的「網軍」，於全台多處均設據點，位置保密。台國防部為加強網絡戰聯隊的戰力，大幅擴充網絡戰部隊的人數。在陸空海三軍部隊當中，網絡戰聯隊是除空軍之外，唯一以聯隊為編制作戰單位。