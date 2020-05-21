新冠肺炎：零確診中斷　台增1宗境外輸入病例

台灣中央流行疫情指揮中心周四（21日）公布，新增1宗境外輸入新冠肺炎確診病例，連續零確診中斷。新增個案曾赴墨西哥工作，周三（20日）返台後接受檢測並確診。台灣累計441宗確診個案、7人病亡，連續39日沒有本地個案。

指揮官陳時中表示，新確診患者為30多歲男性，1月赴墨西哥工作，曾於4月30日至5月1日期間發燒，本月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今。他於本月11日至13日有腹瀉，入境台灣時主動告知有上述症狀，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，其後確診，目前住院隔離治療。患者在機上全程佩戴口罩並有適當防護，且入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與親友接觸，因此暫無接觸者。

台灣交通部日前規劃在下月24日的端午連假起，重新開放台鐵及高鐵售賣站票及自由座等。陳時中反對售站票，但在戴口罩前提下，同意販售自由座。交通部次長王國材表示，已請同事再與指揮中心洽談，初步想法是站票亦需全程戴口罩，乘客保持1.5米距離，強調會尊重指揮中心的決定。

對於有網民近日發起要「坐爆台北車站大廳」的活動，王國材表示，目前根據疫情指揮中心的決定不能聚集，違者將受相應懲罰，但強調疫情過後，將朝重新開放台北車站大廳為目標。