新冠肺炎：單次注射即生抗體　候選疫苗具通用潛力

科研團隊向老鼠單次注射適當劑量的疫苗後，老鼠體內產生高滴度的刺突特異抗體。

上海交通大學、復旦大學等機構的聯合科研團隊，早前就一款mRNA新冠疫苗進行動物試驗，發現在老鼠身上單次注射適當劑量的ShaCoVacc（BD131）疫苗後，老鼠體內可產生高滴度的刺突（spike）特異抗體。由於該疫苗可最大程度模擬新冠病毒，科研團隊認為BD131具備成為通用疫苗的潛力。

科研團隊上周五（15日）在生物學預印本網站BioRxiv，公布新冠病毒候選疫苗BD131的動物試驗數據。研究人員向老鼠單次注射1.5ug p24劑量的疫苗，第2周後可在老鼠身上觀察到產生高滴度的刺突特異抗體，且老鼠會產生不同的抗體反應。同時，對老鼠血清進行抗病毒中和效果測試，發現在兩種不同的假病毒體系中均顯示高效的中和作用。

新冠病毒內部裝載病毒核酸，外部裝飾有病毒刺突蛋白（spike protein）。而BD131疫苗則通過mRNA表達刺突蛋白仿生病毒內部的核酸，在疫苗表面裝飾具有3D結構的刺突蛋白，最大程度模擬新冠病毒。

此外，BD131疫苗表面具有泛細胞偏好性的VSV-G蛋白，可促進疫苗被抗原呈遞細胞吸收，提高免疫效果；疫苗內部平均攜帶4個複製mRNA，其表面的刺突蛋白高度糖基化，類似於新冠病毒的毒棘突蛋白。另該疫苗不會激活I型干擾素，可避免產生過量的細胞因子。