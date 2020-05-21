全國政協會議開幕　與會者為新冠肺炎死者默哀

全國政協十三屆三次會議開幕會周四（21日）下午3時在人民大會堂舉行，國家主席習近平等黨和國家領導人出席大會。全體與會人員首先默哀1分鐘，對在新冠肺炎疫情中犧牲的人民表示深切哀悼。

開幕會應出席委員有2151人，實際有2057人與會，其中主席台上的前排人員沒有戴口罩，其他與會者均戴上口罩。全體人員為因新冠肺炎逝世的國民默哀。開幕會共有3項議程，第1項是審議大會議程草案，獲得通過；第2項是全國政協主席汪洋在大會上代表政協常委會發表工作報告；第3項是全國政協副主席鄭建邦代表政協常委會作提案工作情況的報告。

汪洋在工作報告指出，政協全國委員會及其常務委員會在過去一年，緊緊圍繞統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，聚焦決勝全面建成小康社會、打好三大攻堅戰等任務，加強專門協商機構建設，認真履行各項職能，為黨和國家事業發展作出了新的貢獻。

汪洋又指，中共中央召開中央政協工作會議，在黨及人民政協歷史上都是第一次；習近平發表重要講話，高度評價人民政協70年的歷史貢獻。他表示，在過去一年多的工作及近期抗擊疫情的鬥爭中，常委會認真落實中共中央新部署新要求，突出重點地抓了四項工作，包括認真學習貫徹中央政協工作會議精神、精心組織慶祝人民政協成立70周年系列活動、推動雙向發力更加富有成效、積極投身抗擊新冠肺炎疫情鬥爭。