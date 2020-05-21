資料庫︰MK48魚雷威力強大　一枚可擊沉驅逐艦

美國周三（20日）宣布對台售出18枚MK48重型魚雷及相關設備，涉及金額1.8億美元（約14億港元）。公開資料顯示，MK48魚雷是目前全球最先進的魚雷之一，一枚便可將普通驅逐艦擊沉。

據報道，美國此次向台灣出售的魚雷是美國海軍主力MK48 MOD 6重型魚雷，技術水平高，被冠以先進魚雷之名，是全球魚雷中屬頂尖水平。目前，美國最新研製的同系列魚雷為MK48 MOD 7，僅供應北約成員國如荷蘭、加拿大，以及與美合作發展該款魚雷的澳洲海軍，其他國家能獲得的最先進的型號則是MK48 MOD 6魚雷。

據悉，美國早在2017年便宣布出售46枚MK48重型雷予台灣，供台軍劍龍級潛艇使用，惟因MK48魚雷過於昂貴，加上劍龍級潛艇未能發揮出該款魚雷的作戰效能，台方至今僅在2018年採購了24枚MK48魚雷。

公開資料顯示，MK48 MOD 6魚雷最高時速達55節（時速約101公里），最大續航力50公里，有效攻擊深度約800米，裝有噴水推進器，以有線導引及主動、被動聲納方式導引，更對低速、靜音、淺水區的水下目標，具良好偵測捕捉能力。