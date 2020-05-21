美媒：中國曾要求土耳其　秘密引渡維吾爾疑犯

美國新聞網站Axios周三（20日）報道，稱獲得中國及土耳其政府的司法外交文件，中方要求土耳其引渡一名流亡當地的新疆維吾爾「恐怖分子」，並要求對方保密，理由是案件內容未有公開。中方暫未回應事件。

報道披露的文件顯示，中國司法部司法協助與外事司於2016年5月27日致函土耳其司法部，要求對方執行兩國於1995年生效的《民事、商事和刑事司法協助的協定》等協議，就新疆公安機構偵辦的維吾爾男子圖爾迪（Enver Turdi）涉嫌參加恐怖組織一案，尋找及拘捕他並引渡回中國。

報道指，圖爾迪在2012年及2013年曾向外國媒體及維吾爾組織，指控中國政府在新疆打壓人權，一名同伴被捕後，他於2014年持旅遊簽證逃往土耳其，獲得臨時居留許可。但中國駐土耳其大使館2015年拒發新護照，令他沒法申請延長臨時居留許可，他於2017年被關進遣返中心，期間被指控管理支持恐怖組織「伊斯蘭國」的網站，但他否認。

據指，圖爾迪的律師今年初獲得上述文件，稱首次確信中國政府是案件的幕後推手。中土兩國2017年簽署了引渡條約草案，但土耳其國會仍未批准；一旦批准，土耳其或答允中國提出的大部分引渡要求。