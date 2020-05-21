新冠肺炎：體育堂師生保持1.5米距離　禁帶N95口罩運動

內地各省市的大中小學陸續復課，中國教育部周三（20日）發布《關於在常態化疫情防控下做好學校體育工作的指導意見》，明定體育課堂的場地器材要做好消毒，師生要保持1.5米距離，且運動時不得佩戴N95口罩，低風險地區學生在校參加體育活動時則不需戴口罩。

《意見》要求，學校在課前課後要及時對體育場地、器材設施進行適度消毒防護，合理安排使用運動器材，避免學生交叉使用；師生體育活動應安排在戶外或通風較好的體育場館進行，一般保持1.5米距離，或對間隔距離進行最大化安排，盡量減少接觸。

學校體育課程內容亦需作出相應調整，復課初期適當降低課程標準規定的運動強度及密度要求，以中等或中上等運動強度為宜。同時，安排非身體接觸的體能練習和以發展心肺功能為主的單人項目，如跳繩、踢毽、慢跑、武術、健身操等。

《意見》提出，復學初期不提倡校方組織統一距離、統一速度的集體跑步，暫停學校大型聚集活動和運動會，並希望學校充分利用課間休息時間，讓學生多到戶外參加個人體育活動，保證學生每天有1小時的體育鍛煉。