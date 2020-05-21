全國人大︰2年內制訂修改17部法律　強化公共衞生體系

張業遂在記者會上回答問題。

十三屆全國人大三次會議大會主席團周四（21日）召開了第一次會議，張業遂當晚在新聞發布會上指出，目前全國有30多部與公共衞生法治保障有關的法律，但此次新冠肺炎疫情期間，反映仍存在短板和不足。人大常委會已制訂計劃，成立了專班，計劃在2年內制訂修改法律17部，適時修改法律13部，完善公共衞生法治保障體系。

張業遂表示，疫情發生後，人大常委已迅速行動出台《關於全面禁止野生動物非法交易和食用的決定》；審議《生物安全法》草案、《動物防疫法》修訂草案；部署啟動強化公共衞生法治保障體系的立法、修法工作；宣傳解讀疫情防控法律，為疫情防控和經濟社會發展提供法律支持。

張業遂又表示，人大常委會將通過立法、修法，進一步完善和強化公共衞生法治保障體系；重點完善新制訂的《生物安全法》草案；盡快修改野生動物保護法，爭取今年下半年提交審議；盡早完成修改動物防疫法、修改國境衞生檢疫法、評估傳染病防治法、突發事件應對法等法律，有針對性地進行修改完善。

另外，此次大會將審議《民法典》，張業遂指出民法典草案共分為總則、物權、合約、人格權、婚姻家庭、繼承、侵權責任7編共1260條，先後10次通過公開徵求意見，是中國第一部民法典，是符合中國國情，反映人民意願，是中國幾代人的夙願。

本次全國人大共有2956名代表，目前已有2902名代表向大會報到，本次會議為期7日，將於周五（22日）上午開幕，下周四（28日）下午閉幕，共安排3次全體會議，分9項議程。