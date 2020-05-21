消息指外交部致函各國大使　解釋「港版國安法」立法原因

第13屆全國人大第3次會議將於周五（22日）召開，會議把「港版國安法」納入議程。消息指，中國外交部向各國駐北京大使代表發出信件，當中以5點解釋立法的原因，包括香港現行的法律制度存在明顯漏洞，缺乏執法機制，已成為中國國家安全的顯著風險來源；又強調港獨只佔少數，保護大部分港人符合社會根本利益等。

消息指，外交部在信中提到，國家安全是國家核心利益，香港自回歸至今仍未就中國《憲法》及香港《基本法》履行憲制義務，而香港反對派長期與外部勢力合謀，對中國進行分裂、顛覆、滲透和破壞工作。指去年6月起的反修例事件，不但破壞香港的法治和穩定，還破壞特區政府的安全和公共秩序，亦挑戰「一國兩制」，嚴重威脅中國國家安全、主權、統一和領土完整。

外交部強調，中央政府絕不會對上述行為袖手旁觀，強調港獨分子、分裂分子及參與恐怖主義活動的人只佔極少數，必須依法懲處這些人，才可保護絕大多數守法的港人。外交部重申，「港版國安法」立法純粹是中國內部事務，任何國家都不得干涉；呼籲各國與香港保持緊密的經貿合作與人員往來，強調香港的繁榮和長期穩定符合國際社會共同利益，希望各國理解和支持中方有關做法。