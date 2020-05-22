醉男把速遞包裹踢下樓　犯危害公共安全罪囚1年

上海市浦東新區人民法院周四（21日）就一宗高空擲物案件作出一審宣判，被告韋男因酒後把3個速遞包裹踢出10樓窗口，雖然沒擊中途人，但仍構成以危險方法危害公共安全罪，遭法院判處有期徒刑1年。

浦東新區人民檢察院指控，韋男在去年11月20日晚上9時許飲酒後，在浦東新區某公寓10樓走廊打電話時，肆意將受害人家門外的3個速遞包裹拋出窗外，其中2個分別裝有有2瓶洗潔精（重約2.16公斤）及2瓶75%醫用酒精乙醇消毒液（200毫升）的包裹毀損，另1個裝有沙灘褲的包裹，經價格認定，合共304元人民幣（約338港元）。當晚10時許，韋某主動返回現場投案，並如實供述犯罪事實。

韋某在庭上供述，他當晚在該公寓10樓一朋友家聚餐後，原定前往卡拉OK唱歌，他獨自在走廊電話預約時，借酒勁踢飛包裹，「直接就當踢足球一樣，把速遞踢到了窗口」，又指「就是醉酒後的惡作劇，沒有考慮過後果」。

經審，法院認為韋某酒後滋事，故意將他人的包裹從高樓扔下，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪；韋某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢後5年內再犯，應當判處有期徒刑以上刑罰，惟他犯罪後主動投案，屬自首，可減輕處罰，遂酌情作出上述判決。