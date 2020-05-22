小學生遭體罰多處挫傷　受託情侶獲刑1年半

浙江麗水市小五男學生小堂，今年初被母親委託至藍某、鄭某家中，協助照顧其衣食住行和功課輔導，卻遭對方以間尺、衣架等體罰，全身表面積23.6%挫傷，構成輕傷一級。麗水市蓮都法院日前開庭審理，涉案兩人犯故意傷害罪成，分別獲刑1年半。

涉案2人為情侶關係，曾在當地某教育培訓機構擔任老師，由於小堂曾在該機構學習，母親因此認識藍某。家長為了讓獨自在麗水市學習的兒子得到更好照顧，去年12月中旬將他託付給藍某，並寄宿在2人家中，由他們負責衣食住行和功課輔導，並通過微信與對方了解兒子的情況。

直至今年1月8日，班主任發現小堂上課時精神恍惚、上落樓梯有異樣。經詢問，他才透露被藍某、鄭某毆打，家長獲悉後報警。經查，涉案兩人均無教師培訓資格，他們接受家長委託照顧男童的學習起居，事後卻私下與小堂約定「做錯一題打50下，空一題打80下」。

兩人交代，案後前一晚批改語文、數學作業後，根據「約定」小堂要被打1500次。他們先後用間尺、衣架等實施體罰，至當晚10時許才讓男童休息，並表示餘下的體罰次數留待下次再打，如期末成績好則可以抵銷。