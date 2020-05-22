18歲女坐共享單車車籃　工作人員：易生意外

陝西西安一名男子，本月初在車路上騎共享單車，車籃上卻坐有一名成年女子，行為危險恐生意外。共享單車調度員（運行維護工作人員）趙某見狀，隨即上前制止，直言對方行為「走在路上真的很難看」。他透露，不時會遇上同類情況，部分人會認為他多管閒事，但他對於別人反感一事「無所謂」，呼籲市民守規用車。

趙某當日在大唐芙蓉園南門工作時，目擊涉事男子騎共享單車經過，車籃上載有一名女子，立即上前制止，又指對方「你多大了？你認為你坐那裏挺時尚？」。經詢問，同行女子為騎車男子的妹妹，年齡已滿18歲，因為太累且不會騎單車，才選擇坐在車籃上。

趙某表示，涉事女子是成年人，並非小孩，而車籃的承重量只有5公斤，一旦她不慎從車籃上摔下，有可能會傷及自己。若被其他人看到，除對個人及社會質素有影響，更會令人誤以為車籃結實而盲目跟風。他又指，不時會見到有家長將小孩放在車籃，都會上前制止，認為自己的職責有必要提醒家長；另有人會將共享單車佔為己用，私自加鎖，他希望市民都可文明騎車。