男子盜好友信用卡　豪花17萬人民幣打賞網絡主播

浙江寧波一名顏姓男子早前報案，指被原本親密無間的好友兼生意合夥人潘某盜去信用卡，潘更竟豪花17萬（人民幣，下同，約18.8萬港元），且多用於打賞網絡主播，另向客戶詐騙共2萬餘元（約2.2萬港元）。寧波市公安局奉化分局周三（20日）表示，潘男因涉嫌信用卡詐騙罪、詐騙罪已被刑事拘留。目前，案件正在進一步偵辦中。

今年4月初，顏男報案稱被潘男盜去信用卡，警方通過信用卡的資金流水，以及微信、支付寶的數據比對，很快鎖定疑犯，並在湖南永州將潘男抓獲。經審訊，潘男對罪行供認不諱，交代了去年4月至6月期間將信用卡款項用於打賞或送禮給主播，以及假冒顏男身份向客戶謊稱有貨，並詐騙謀財的事實。

據了解，潘、顏二人曾是同事，關係親密，潘更幾乎知道顏男手機內各種App的帳號及密碼。後來，雙方更合夥經營微商。去年3月，他們因涉嫌販毒在上海被刑拘，同年4月，潘男取保候審，當時仍被羈押的顏男便托對方去宿舍內取走自己的手機，並告知其支付寶密碼，以讓他幫忙還網上銀行貸款，詎料潘自此起了作案主意。直到顏男刑滿釋放後，才揭發現情況，向警方報案。