濟南審結銷售灌水注藥豬肉案　被告判刑罰款

山東省濟南高新技術產業開發區人民法院（濟南高新法院）早前審結一宗涉及生產、銷售有毒有害食品案，5名被告因給豬肉灌水注藥後出售分別被判刑罰款。

案件指出，2017至2018年間，被告人朱某得知在屠宰生豬時注射鹽酸腎上腺素可使豬肉新鮮、保水後，於是多次向從事屠宰生意的李某（另案處理）購買含有鹽酸腎上腺素的藥水，然後分別轉賣給同樣從事生豬屠宰生意的被告張某和劉某。張、劉二人將藥水注射到生豬身上，又對生豬灌水以增加重量，並令肉色更鮮艷。至於其餘2名被告人王某和趙某，則明知張、劉二人使用法例禁止的有毒、有害非食品原料，卻仍銷售該些生豬肉。

中國動物疫病預防控制中心、農業部屠宰技術中心認定上述各人的違法行為時指出，腎上腺素屬於獸醫處方藥物，豬肉中如殘留腎上腺素、阿托品等藥物，對人體健康和生命安全會造成潛在危害。

濟南高新法院經審理認為，被告人朱某、張某、劉某違反國家食品安全管理制度，生產銷售混入有毒有害的非食品原料的食品，其行為均已構成生產、銷售有毒、有害食品罪；被告人王某、趙某明知是混入有毒有害的非食品原料的食品而銷售，亦構成銷售有毒有害食品罪。法院最終分別判處各人1年半至2年9個月不等有期徒刑，並處罰款。各人其後提出上訴，但遭濟南市中級人民法院二審駁回，維持原判。