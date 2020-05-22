港版國安法：草案內容指國安機關可在港成立機構

人大常委會副秘書長王晨，今早(22日)簡介涉及香港維護國家安全的草案，內容包括中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責。另外，明確規定香港特別行政區，應當建立健全維護國家安全的機制、機構和執行機制，以及明確規定行政長官，應就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全推廣教育，依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央政府提交報告。

王晨表示，由於反中亂港及外部敵對力干擾，基本法23條立法自2003年受挫以來，法例在香港被別有用心的人污名、妖魔化，有被長期擱置風險。

王晨指，一國兩制在香港實踐過程中遇到新情況，出現新風險、新挑戰，香港的國家安全風險日益突出，特别去年修例風波以來，反中亂港勢力主張獨立，公然污損國旗國徽，圍攻中央駐港機構，暴力對抗警方執法，癱瘓政府立法會。

他指出，近年來外部勢力為香港反中亂港勢力撐腰打氣，有關行為嚴重挑戰一國兩制原則、危害國家主權，因此必須採取有力措施，防範制止和懲治。