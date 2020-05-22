疫情下不糾結於具體增長指標　政府將過緊日子

國務院總理李克強周五（22日）在第十三屆全國人民代表大會第三次會議上發表的工作報告中，沒有提出GDP增速的具體目標。國家發改委主任何立峰認為，受疫情影響，政府應更加專注於「六穩」、「六保」，不糾結於經濟增長的具體指標。

在當日舉行的人大會議首場「部長通道」上，何立峰指出，疫情給中國經濟帶來巨大衝擊，但影響是短期和暫時的。中國經濟向好的趨勢沒有改變，中國經濟的抗壓能力、承受能力、韌勁較強，有實力、有能力克服當前困難。

談到沒有提到今年GDP增長指標，何立峰表示，今年GDP增長指標的內容，已經融到其他的相關指標中。他指出，中國經濟已經深度融入全球經濟，現在世界範圍內新冠肺炎疫情蔓延，對所在國的經濟造成何種影響有巨大的不確定性。在目前的情況下，政府應更加專注於不斷擴大內需；大力推進供給側結構性改革，推進高質量發展；優先穩就業、保民生，打贏脫貧戰，努力實現全面建成小康社會的目標任務。

財政部部長劉昆表示，政府過緊日子是長期方針政策，不是短期的應對措施。今年中央壓減了非急需、非剛性的支出超50%，但對工資等剛性支出是給予保障的，機關正常運轉是有保證的。鋪張浪費的錢決不該花，沒有績效的錢也決不該花，否則要依法依規問責。

面對記者對今年糧食生產形勢、糧食安全保障的擔憂，農業農村部部長韓長賦表示，今年疫情後一些國家增加糧食儲備，限制糧食出口，但即使如此，中國肯定不會發生糧食危機，因為中國全年糧食總產已經連續多年達到6500億公斤以上，人均糧食佔有量遠高於聯合國糧食安全線。