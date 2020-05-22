中國駐澳洲珀斯總領事突返華　兩國關係緊張下惹關注

澳洲早前呼籲就新冠病毒源頭展開國際獨立調查，引起中國不滿，並導致兩國貿易關係緊張。中國駐西澳省珀斯總領事董志華周三（20日）在沒預先通知下返回上海，西澳省方面證實董志華是不辭而別，但其後獲通知副總領事金千即將接替她的職位。

中國駐珀斯總領事館發言人表示，董志華是因為健康問題而離開澳洲，完成隔離後料將接受治療，但稱不知道具體是甚麼健康問題。西澳省亞洲事務部長廷利（Peter Tinley）則稱，沒人事先正式通知他，據知董志華因個人理由返華，對她的健康狀況表示關注。他指董志華非常支持西澳省政府，確保與北京的溝通；又否認對方返華與中澳關係緊張有關。

另外，《澳洲金融評論》周四（21日）引述市場消息指，中國部分發電廠收到指示，要停用澳洲的動力煤。但中國能源網指，南方福州、廣州等港口沒有收到官方要求限制澳洲煤進口的正式文件通知。澳洲副總理麥科馬克表示，政府高度關注此消息，相關官員正着手處理；又稱澳中關係是雙向的，互相需要對方，中國煉鋼廠和發電廠需要優質的澳洲煤炭來運作。澳洲內政部長達頓則強調，澳洲會堅守自己的信念。