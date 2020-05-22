新冠肺炎：台灣零確診　推聊天機械人提供疫情資訊

莊人祥在記者會示範用手機操作智能聊天機械人卻無反應。

台灣周五（22日）沒有錄得新冠肺炎確診個案，已連續40日無本地個案增加，至今累計441人確診、7人病亡。流行疫情指揮中心當日在記者會上，介紹台衞福部疾管署推出的「防疫專家」雙語智能聊天機械人，方便市民及在台外地人獲得最新的防疫資訊。

衞福部長陳時中在記者會稱，5名滯留馬爾代夫和斯里蘭卡的台灣人周四（21日）返台後，1人出現頭暈，其餘4人無症狀，全部人經檢測均無感染。陳時中周五出席記者會前，在澎湖出席一間生物科技公司向指揮中心捐贈新冠病毒檢測儀器的儀式。該公司共捐出5部儀器，分別安裝於澎湖、金門、連江、蘭嶼和綠島5個離島；據了解，儀器只需85分鐘便可檢測出結果。

此外，指揮中心介紹智能聊天機械人，在運用Google Assistant的問答形式下，便可獲得各種即時防疫資訊，例如疾病介紹、傳染途徑、臨床症狀、各地確診及死亡病例數據、社區防疫措施、購買口罩措施等資訊。市民只要利用支援Google Assistant的手機、平板電腦、智能音箱，便可使用此服務。

指揮中心發言人莊人祥在記者會上示範時卻出現尷尬一幕，他對着手機多次發出指令均沒反應，連在旁的陳時中都忍不住道：「它不理你。」