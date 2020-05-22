港版國安法：黃楚標指有助穩定港人生活　營商環境更安全

對於全國人大代表大會審議「港版國安法」，稍後將透過《基本法》在港直接實施，港區全國政協委員黃楚標直指現時港獨與反中勢力勾結，而背後有外國勢力支持，目標是針對中國，卻把香港作為戰場，造成嚴重破壞，故必須訂立「港版國安法」遏止相關的行為，這顯示中央決心維護一國兩制，以維持港人安定的生活及更穩定的營商環境。據了解，全體港區全國政協委員稍後會發表聲明，支持全國人大制訂相關法例。

黃楚標強調中央建立和健全香港維護國家安全的法律制度勢在必行，是一國兩制行穩致遠的有力法律保障，也顯示了中央處理香港事務的擔當和決心。他指出，去年六月爆發的反修例風波，至今仍然未平息，黃指修例風波已對香港經濟造成嚴重的破壞，導致失業率大幅上升，港人的生活受到巨大影響，尤其港獨勢力、國際反中勢力相互勾結，逍遙法外，香港回歸23年，但未能就《基本法》第23條立法，拖了23年，然而國家沒有足夠的法律對抗，這是一個遺憾和缺陷，故現時在全國人大根據憲法和基本法賦予的權力直接立法，是對港負責任的舉措。

他指出，反對勢力想迫使中國實行一國一制，但中央堅決維護一國兩制，維護港人穩定的生活，故全國人大版的香港國家安全法實施，能讓香港回歸到正常的一國兩制、高度自治，而香港作為中國的一部分，有責任維護國家安全和利益，而國家更安全，香港也更安全。

被問及港版國安法實施後，會否影響營商環境時，黃強調沒有做出任何危害國家安全的事，商人何懼之有，反而在港實施國安法，對營商環境更有保障，商人可以在一個安全及穩定的環境下營商。

他強調全國人大從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，將遏制國際反中勢力插手香港事務，讓香港極端反對派收斂破壞性行為，這樣才能讓香港重建平穩環境，恢復國際金融中心的活力和風采，經濟持續繁榮發展。