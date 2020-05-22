一貼睇晒　全國人大會議政府工作報告重點

全國人大會議周五（22日）早上9時在北京開幕，國務院總理李克強宣讀政府工作報告，全文僅有約9,500字，為改革開放40年來最短，重點包括經濟民生、軍事及港澳台等問題。

經濟民生

●去年GDP達99.1萬億元（人民幣，下同，約109萬億港元），增長6.1%。

●今年不設GDP增長目標；加大「六穩」、「六保」工作力度。

●今年優先保就業，城鎮新增就業逾900萬人；居民消費價格漲幅3.5%左右。

●今年赤字擬按3.6%以上安排，赤字規模比去年增加1萬億元（約1.1萬億港元），發行1萬億元抗疫特別國債。

●全年為企業減稅逾2.5萬億元（約2.7萬億港元）。

●擴大投資，擬安排地方政府專項債券3.75萬億元（約4.14萬億港元），比去年增加1.6萬億元（約1.7萬億港元），中央預算內投資安排6000億元（約6600億港元）。

●大型商業銀行普惠型小微企業貸款增速要高於40%。

●要打贏脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務。

●今年高校畢業生達874萬人，要促進市場化社會化就業，高校和屬地政府都要提供不斷線的就業服務。

●今明兩年職業技能培訓3500萬人次以上，高職院校擴招200萬人。

軍事問題

●本年度國家軍費按年增長6.6%，至12,680億元（約14,031億港元）。

●打好軍隊建設發展「十三五」規劃落實攻堅戰，編制軍隊建設「十四五」規劃。

港澳台

●全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持港澳發展經濟、改善民生，融入國家發展大局。

●堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。