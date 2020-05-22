全國人大會議政府工作報告　軍費增加至1.2萬億人民幣

全國人大會議周五（22日）開幕，全體人員為新冠肺炎疫情中逝世的民眾默哀1分鐘，隨後由國務院總理李克強宣讀政府工作報告。他極為罕見未有提出全年經濟增速具體目標，為28年來的首次，主因是全球疫情和經貿形勢不確定性很大。下半年重點是發展經濟。報告提到今年軍費增加6.6%，至1.2萬億元（人民幣，下同，約1.33萬億港元）。涉台部分，他強調堅決反對和遏制台獨分裂行徑。

李克強在報告中表示，中國在這次新冠肺炎疫情防控中取得重大戰略成果，但當前疫情尚未結束，發展任務異常艱巨。政府要努力把疫情造成的損失降到最低，今年要優先穩就業、保民生；赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模較去年增加1萬億元（約1.1萬億港元），同時發行1萬億元抗疫特別國債。

他指出，過去一年中國經濟運行總體平穩，國內生產總值達到99.1萬億元（約109萬億港元），增長6.1%。城鎮新增就業1352萬人，失業率在5.3%以下，居民消費價格上漲2.9%。今年的目標為，城鎮新增就業900萬人以上，城鎮失業率約6%，居民消費價格漲幅約3.5%，在居民收入增長與經濟增長基本同步的同時，在現行標準下實現農村貧困人口全部脫貧。

為擴大投資，報告指今年擬安排地方政府專項債券3.75萬億元（約4.1萬億港元），較去年增加1.6萬億元，中央預算內投資安排6000億元（約6600億港元）。至於重點支持項目包括加強新型基礎設施建設、拓展5G應用、推廣新能源汽車等。

在加強與各國經貿合作方面，今年要推動貿易和投資自由化便利化，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革。推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，推進中日韓等自貿談判，並共同落實中美第一階段經貿協議。

針對涉台事務，李克強表示要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑，完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。