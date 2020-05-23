美駐關島轟炸機　演練長程反艦攻擊

中美關係緊張之際，美國繼續加強在太平洋的軍事活動。美軍2架B1B轟炸機周四（21日）由關島飛往阿拉斯加州及日本演習，項目包括與海軍部隊展開長程反艦導彈訓練。軍方指任務展示轟炸機，有能力隨時隨地對付任何目標。

美國太平洋空軍周五（22日）表示，轟炸機由關島安德森空軍基地出發，先飛往阿拉斯加州與F22及F16戰機，展開大型武力運用演習；之後飛往西南方，在日本與駐日美國海軍航空母艦列根號及1架P8反潛巡邏機演習，最後返回關島，全程24小時。

特別的是，轟炸機與海軍部隊的演習涉及長程反艦導彈，這款導彈採用了低可偵測性的設計，據報最大射程560公里，能自動尋找及追蹤海上目標，被視為美軍抗衡中國海軍艦艇的利器；每架B1B最多可搭載24枚，但暫未實戰部署關島。

此外，美軍在聲明提到，轟炸機由阿拉斯加州飛往日本途中，完成支援歐洲司令部目標的「熟悉訓練」，但未有加以說明。有追蹤軍機動向的社交網帳戶表示，其中一架轟炸機曾飛入被俄羅斯領土三方包圍的鄂霍次克海，相信是針對俄方的演練。

為符合戰略可預測性與作戰不可預測性的國防戰略目標，美國空軍正改變武力運用模式，讓轟炸機在印太地區的本土及海外地點前沿行動，並有更大的作戰彈性，而B1B將是美軍在區內執行力量投射任務的重心，同時演練距外精準攻擊。