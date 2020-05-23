幼童遭滾油淋身險死　千人自發上街捐血救人

廣西一名年僅2歲的男童小雷近日與鄰居玩耍時，不小心跌進滿載滾油的桶內，導致全身大面積燒傷險死。當地近千人在網上得悉小雷的情況後，都自發性前往捐血，一日已收集到近85公升血。

家住廣西壯族自治區桂林市陽朔縣的小雷，父母在當地經營米粉店。上周三（13日）雷太太有事外出，雷先生便一個人在家照顧兒子，同時預備食材。事發前，雷先生把炒餸用的滾油倒進桶內並放到門外，當時小雷正一個人在玩。不久後，雷先生突然聽到小雷慘叫，於是趕到門外，卻發現小雷倒在地上，渾身通紅並沾滿油，而盛載滾油的桶則打翻在地上，旁站還站着一名鄰居。

後來雷先生得知，該鄰居當時看到小雷一個人，便上前逗他玩，誰知小雷後退時不小心絆倒並坐進載油的桶內，再連人帶桶倒地，滾油因此淋到小雷身上。雷先生指小雷當時皮膚很熱，抱他時自己的手也被燙出水泡。

雷先生先將小雷送到鎮上衞生院進行簡單處理，再開車到桂林市的大醫院求醫。據醫生陸德斌稱，小雷送到醫院時曾出現休克，更一度命危，幸經搶救度過危險期。目前小雷的傷勢未完全穩定，假如處理不當仍有危險。他又建議，待小雷身上的皮膚重新生長出來，再考慮作進一步治療。

由於醫院庫存的血液有限，雷先生夫婦曾在網上發文求助，並附上小雷全身大面積皮膚脫落的照片，希望市民捐血救兒子。消息傳開後，周二（19日）有近千人上街捐血。雷先生稱，目前供小雷用的血漿儲備已足夠，加上之前買的保險，暫時可支付小雷的治療費用。目前雷先生最關心如何減少小雷接受治療的痛苦，又希望讓兒子轉到更具規模的醫院繼續治療。