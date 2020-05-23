新冠肺炎：連續2日零確診　台教育部擬向學生發紓困金

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（23日）宣布，無新增新冠肺炎確診病例，連續2天零確診，連續41天無本地個案，目前累計441宗。另有一名感染者日前由菲律賓回台，因有輕微症狀，目前入住集中檢疫所，採檢結果顯示無感染。

指揮中心指，該名感染者2個月前發病，周五（22日）自菲律賓搭乘飛機回台，在機上有做好完整防護措施，當時坐在最後一排。檢疫人員在機場接走他，雖然採檢結果為陰性，但因有不適症狀，仍須入住集中檢疫所。

台灣的教育部研擬對大專校院學生發放紓困金，初步規劃是針對受疫情影響令學習或生活陷入困難的學生提供，基本紓困可申請一個月3000元（新台幣，下同，約785港元）、最多3個月9000元（約2360港元）紓困金；如學生父母非自願失業而造成家庭經濟陷入困難，可申請一個月6000元（約1570港元）、最多3個月1.8萬元（約4700港元）紓困金。

教育部指，校方必須審核申請學生「確有困難」，並向獲紓困的學生額外提供學習輔導課程。當局已召開兩場說明會徵詢學校意見，目前正依學校建議進行調整，有關協助人數及經費等，將待計劃確定後對外發布。