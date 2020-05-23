咸寧市試行周末2.5天彈性休息　刺激旅遊業

湖北咸寧市政府周五（22日）發布相關通知，出台5項激勵政策，刺激民眾出遊，助當地旅遊業擺脫困境。其中，全市各級黨政機關、國有企事業單位要優化工作安排，試行周末2.5天彈性休息模式。有關政策由即日起實行，至8月31日止。

咸寧市政府印發《關於開展「咸寧人遊咸寧」活動的通知》，除試行周末2.5天彈性休息模式，還包括工會福利、單位團建、財政補貼門票等政策，當中3項主要針對全市各級黨政機關、國有企事業單位。另外，市財政將統籌安排資金，對全市參與優惠活動的3A級以上收費景區給予補助。

通知提出，全市各級黨政機關、國有企事業單位工會組織，應從本年度會員會費中每人列支不超過200元人民幣（約220港元），用於購買咸寧景區景點門票，並鼓勵攜同家屬出遊消費。在符合規定的前提下，組織單位幹部職工開展團建活動，促進旅遊消費，同時鼓勵各民營企業積極參與。

通知又指，鼓勵本地農特產品企業在重點景區景點，以降價等方式提供優惠，提升景區人氣。同時，全市各景區景點要對當地遊客發放優惠，包括門票5折優惠，60歲以上和16歲以下咸寧市居民免費入場；景區內酒店住宿不低於5折優惠，餐飲不低於8折優惠。