遇車禍兼失業　女子遊日月潭疑跳湖溺斃

台灣一名女遊客周五（22日）到南投縣日月潭玄光寺準備搭船時墮湖，男性友人轉身已不見其身影。消防員接報後展開搜救行動，周六（23日）再潛水搜尋，最後發現其遺體。較早時有指她疑因天雨路滑失足落水，但最新消息指她是自己跳水，並非意外。

墮湖的遊客為37歲張姓女子，與她同行的男性友人表示，他們是到日月潭散心，周五傍晚正準備從玄光寺乘尾班船返回伊達邵碼頭，突然聽到張女的慘叫聲，轉身一看已不見她。南投縣消防局接報後派員到場，乘橡皮艇和潛水在深達27米的日月潭搜索，又動用漁民用來偵測魚群的雷達，鎖定張女可能的位置。由於當地周五凌晨起一直下雨，令搜索變得困難。

家屬得悉事件後趕到日月潭，周六一早手持張女的衣物在湖邊呼喊「趕快上來啊」、「別讓大家擔心」，其母哭着祈求她平安歸來。搜索人員在當日下午2時許終於找到張女，利用有如船錨的「霸王鉤」拉住其衣物帶回岸上，但她已無生命迹象，家屬着手處理後事。

當地報道指，張女原本在台中工作，最近遇上車禍並失業，返回日月潭附近老家居住，曾多次向家人透露心情不好想自尋短見，甚至交代遺言。友人遂陪她到日月潭散心，原本開開心心，詎料返航時發生悲劇。