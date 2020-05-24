港版國安法：官媒稱英國也有國安法規　批彭定康無羞恥感

全國人民代表大會將「港版國安法」納入議程後，末代港督彭定康曾指英方應向中方指出事件令人髮指。對此，官媒周日（24日）發表評論文章，批評彭定康倘若對貫穿殖民統治中的人權剝奪等有過一絲內疚和羞恥感，便不會一直以傲慢的舊主人姿態，對香港事務和中國內政指手劃腳；又提到只要是主權獨立完整的國家，包括英國，其境內任何領土沒有不受其國家安全法規保障的地方。

文章指出，在中央政府決心補上國家安全立法短板，剷除由前殖民者和多方境外勢力在香港刻意培育的分裂和恐怖勢力時，彭定康等人卻如喪考妣，驚呼國安立法敲響香港自治喪鐘等話，是無恥哀嚎，再次喚醒了中國及世界其他遭受過英國帝國主義侵略和殖民統治民眾的苦痛記憶。

該文續指，在英國，有關國家安全的法律分散在過去近200多年的各項立法中，一旦形勢有需要，英國政府絕不會放棄任何一個立法機會來保障國家安全，總會按時局需要出台或修訂相應法規，包括最早的《1848年叛國罪重罪法案》及2015年頒布的《反恐與安全法案》等。英方政客只要多讀幾遍自身國家頒布的各類相關法規，再去看看在香港受其煽動而遭到瘋狂凌辱和侵害的普通民眾，就應找回一點羞恥感。

文章進一步稱，一個真正民主和自由的社會首先建立在國家的主權完整和獨立自主上，那些以主權獨立為理由選擇脫歐的英國政客應深知該點，並強調中方的國安法規只會讓國民，包括香港民眾有更多的安全感、穩定感；中國人的決心和意志將告訴某些放不下殖民情懷的英國政客，中國現有的任何一寸領土，不會再給帝國主義和殖民餘孽染指的機會。