首宗電子煙糾紛案開庭　網購平台或需承擔主要責任

內地男子武某，早前在網購平台上購買一款聲稱有戒煙功能和療效的電子煙，惟收貨後發現產品外包裝和說明均宣稱電子煙對健康仍有害，含有甲醛、尼古丁等成癮性物質。他事後控告電子煙營運公司，銷售方和生產方共4間公司，要求退款及作出賠償。北京互聯網法院上周五（22日）開庭審理，此案亦是內地首宗電子煙產品責任糾紛案。

事發於去年5月2日，武某在網購平台上看到某品牌電子煙，客服和宣傳資料稱電子煙危害較小，不會產生對人體有害的物質，且有戒煙功能和療效，於是花費299元（人民幣，下同，約330港元）購買電子煙及煙彈套裝。他收貨後發現貨不對辦，遂以含尼古丁、添加食用級香料卻未獲國家藥監局部門批准，以及涉嫌消費欺詐為由，將涉事4間公司告上法庭。

起訴書指，武某購買的電子煙及煙彈宣稱含有煙草和尼古丁，卻未獲煙草部門頒發的煙草專賣許可證，且內地禁止通過互聯網銷售捲煙；宣稱添加食用級香料卻未獲食品添加相關批准手續；宣稱添加醫用級丙二醇、尼古丁鹽，有戒煙功能和療效，卻未獲國家藥監局和衞建委批准的藥品和醫療器械批准文號。

武某提出3項訴訟要求，包括解除與網購平台的網絡購物合約及退款，網購平台需作出3倍賠償，且被告公司需向他賠禮道歉及支付精神損失費3150元（約3470港元），並承擔他為此案支出費用等暫計5315元（約5860港元）。不過，武某在首次開庭時，將案件從產品責任糾紛，變更為互聯網購物合約糾紛，意味他只會起訴網購平台。合議庭將就變更案由一事合議，再決定是否允許被告重新舉證，及案件主要責任人。