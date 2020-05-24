野生動物保護重在堵塞監管漏洞　內地適時啟動刑法修改

內地關注保護野生動物，今年更出台多項相關政策，包括禁止非法捕獵、食用野生動物等。最高人民檢察院第八檢察廳（公益訴訟檢察廳）廳長胡衞列，日前接受內地傳媒訪問時稱，野生動物保護領域公益訴訟檢察工作，重在行政公益訴訟、堵塞行政監管漏洞，發揮預防功能和治理效能，建議應適時啟動刑法修改，擴大國家保護野生動物範圍。

胡衞列稱，野生動物保護屬於檢察公益訴訟在「生態環境和資源保護」領域的辦案範圍，各地檢察機關一直高度重視該有關案件辦理，尤其在新冠肺炎疫情發生後，檢察機關更加大辦案力度。對於野生動物保護行政執法中怠於履職、執法不到位或存在監管漏洞，造成野生動物資源損失，作為行政公益訴訟案件立案，檢察機關會督促、協同行政機關依法履行監管職責。

他表示，在依法追究刑事責任的同時，通過附帶民事公益訴訟、單獨提起民事公益訴訟、支持起訴等方式，追究違法行為人損害社會公共利益的民事責任，增加違法成本，斬斷非法野生動物交易利益鏈條。針對監管盲區和治理漏洞提出檢察建議，促進完善野生動物保護和公共衞生防控體系，並要以案釋法，讓社會了解和重視保護野生動物。