港區政協委員倡剷除「港獨」　建議港府加強國民教育

全國政協十三屆三次會議周日（24日）上午在北京召開，香港新時代發展智庫主席屠海鳴、湖南省副省長何報翔在會上分別提及「港獨」和「台獨」問題，並提出建議。屠海鳴認為，堅持「一國兩制」可剷除「港獨」的生存土壤，建議中央政府督促港府加強國民教育、鼓勵兩地經濟、學習等交流，及支持愛國愛港人士和社團創辦媒體，做好反「港獨」的輿論陣地。

屠海鳴在會上指出，自去年6月開始，部分示威者在反修例風波期間，釀成數百宗暴力事件，危害港人安全，衝擊一國兩制底線。屠強調，中央政府應督促港府推動國民教育工作；全國人大委員會應使用釋法權和監督權，就基本法23條立法作出明確指引和督促落實；推出鼓勵港人到內地學習、就業、創業、定居等政策，加強兩地交流；及建設媒體平台，支持愛國愛港人士和團體創辦媒體，建立輿論陣地。

另外，何報翔認為，目前台灣政局錯綜複雜，兩岸關係面臨嚴峻挑戰，民進黨當局「以疫謀獨」、造謠污衊大陸、炒作參與世衞議題、阻兩岸同胞交流等，「充分暴露其愚弄民心、借機謀利的險惡用心」。

何報翔重申，堅持一個中國原則，堅決維護「九二共識」，任何分裂兩岸的企圖和行徑絕不會得逞；實行「兩岸一家親」理念，尊重台民眾社會制度和生活方式等；深化兩岸融合發展，促進民心相通，北京當局推動惠台政策，支持台青年在大陸學習、創業和工作等。