武漢病毒研究所被指洩漏新冠病毒　所長：無中生有

新冠肺炎疫情席捲全球，部分歐美國家一直指新冠病毒是從武漢病毒研究所洩漏。研究所所長王延軼近日接受內地傳媒訪問時，指該所去年12月30日才第一次接觸新冠病毒，直言「研究所洩漏新冠病毒」的說法完全是無中生有。

王延軼稱，研究所去年12月底首次接觸病毒，當時仍是不明原因肺炎的臨床樣本，後來通過病原檢測工作，才發現樣本中含有一種未知、全新的冠狀病毒。由於此前完全沒有接觸過、研究過或保存過此種病毒，實際上研究所與民眾相同，均不知道新冠病毒存在，反問「沒有的東西你怎麼去洩漏它呢？」。

科學學術期刊《自然》雜誌分別於前年4月及今年2月，提到武漢病毒研究所發現一種來自蝙蝠的新冠病毒。對於是否有關病毒引發此次疫情，王延軼解釋，前年發現的病毒主要造成豬仔的腹瀉和死亡，且與新冠病毒基因組相似度只有50%；雖然今年發現的病毒與新冠病毒基因組相似度達96.2%，但病毒通過自然進化突變需時，且突變點未必與新冠病毒百分百吻合，所以變成新冠病毒的概率可說是微乎其微。