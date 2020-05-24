新冠肺炎：增1宗本地個案　舒蘭聚集疫情致49人感染

吉林省衞健委周日（24日）公布，吉林市新增1宗本地個案，為早前確診患者的密切接觸者，累計報告43宗本地確診病例。截至目前，舒蘭聚集性疫情已導致49人感染，包括46宗確診病例及3名無症狀感染者。現有1461人為本地確診個案的密切接觸者，均在指定地點接受隔離觀察。吉林舒蘭市及豐滿區仍維持在高風險地區。

新增個案女患者現年32歲，為上周五（22日）吉林豐滿區確診病例的密切接觸者， 通過密切接觸者主動篩查核酸檢測陽性。她居住於吉林市船營區，在理髮店工作，曾與親屬聚餐、多次外出購物。目前，吉林市累計報告中舒蘭市佔20宗、豐滿區16宗、船營區及高新區各3宗、昌邑區1宗。

吉林省新冠肺炎疫情防控小組上周六（23日）發布通告，針對疫情防控工作中10種行為嚴肅處理，包括明知已感染或可能感染新冠肺炎，已有發燒、咳嗽等疑似症狀，仍故意出入公共場所或隱瞞情況與他人接觸，危害公共安全；拒不執行相關檢測、隔離、治療等防控措施；故意隱瞞接觸史拒不配合工作人員開展流行病調查等。

另外，拒不執行社區封閉管理措施，惡意阻撓、暴力抗拒基層工作人員；以暴力、侮辱、威脅等方法阻礙或傷害防疫工作人員；隔離期間未經批准私自外出；違反規定抗拒測溫、掃碼、登記等防控措施；生產、銷售偽劣防護用品、假藥等。針對上述違法行為，執法部門將依法予以嚴肅處理、嚴厲打擊，給予行政處罰；若構成犯罪將依法追究刑事責任。