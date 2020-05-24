非首次不提GDP目標 發改委：面臨難以預料的變化

國新辦周日（24日）早上舉行新聞發布會，國家發改委副主任寧吉喆指，今年為中國第4次未在《政府工作報告》中提及年度經濟增長預期目標，主要因全球疫情和經貿形勢不確定性較大，且正面臨難以預料的影響因素。雖然沒有直接提及GDP增長目標，但不等於經濟增長不重要，相關內容已融入其他經濟社會發展目標之中。

寧吉喆稱，今年中國面臨的國內外環境極不尋常，新冠肺炎疫情造成的衝擊，以及經濟發展面臨的挑戰前所未有。內地疫情基本受控後，經濟運行恢復穩中向好，國家發改委將努力實現全年經濟社會發展目標任務，做到「六個強化」，包括就業民生、脫貧攻堅、政策對沖、內需支撐、企業幫扶、改革開放。另加強消費基礎設施和服務體系網絡布局建設，加快布局支持新型消費的5G網絡、數據中心、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施。

國家發改委秘書長叢亮則表示，從全球範圍看，今年赤字率將從去年的平均3.7%上升至9.9%，發達國家則從3%升至10.7%，其中法國升至19.2%，美國升至15.4%，英國升至8.3%，日本升至7.9%；新興市場和發展中國家平均為9%左右。今年中國擬安排赤字率為3.6%。

他又指，隨着政策措施落地，企業複工復產正逐步接近或達到正常水平。據行業統計的發電量，3月份同比下降4.6%，4月份同比增長0.3%，目前5月份前20天同比增長5.2%，比3月份提高接近10個百分點。