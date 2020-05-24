新冠肺炎：台連續3日零確診　觀光局推補助刺激旅遊業

台灣中央流行疫情指揮中心周日（24日）宣布，連續3日零確診、連續42天沒有本地個案，目前全台累計441宗。指揮中心上周六（23日）到屏東墾丁示範2天1夜的樂活防疫旅行，疫情記者會亦首度移師至屏東舉行。

新冠肺炎疫情趨緩，台灣交通部觀光局早前規劃「安心旅遊」方案，初步規劃自由行旅客，周日至周五每間酒店房可獲補助1000元（新台幣，下同，約260港元）。旅行團因旅遊巴座位數減半，旅遊成本增加，因此每人每日補助700元（約183港元），每團上限3萬元（約7900港元），每間旅行社補助上限為35團；若是3日2夜、入住星級旅館行程，每團補助上限為5萬元（約1.3萬港元）。

觀光局代理局長張錫聰指，有關補助預計下周完成修訂，6月初將完整方案交予交通部，定案後只要中央流行疫情指揮中心批准，隨時都可啟動方案。初步估計，「安心旅遊」預算約39億元（約10億港元），其中旅行團預算12億元（約3.14億港元）、自由行21.7億元（約5.7億港元），有望帶動524萬人次出遊，創造觀光效益190億元（約50億港元）。