網購10萬人民幣電子產品調包退款　女買家涉詐騙遭拘

內地法例保障消費者享有「7日無理由退貨」權利，卻有不法分子藉此欺騙商家。江蘇南京鼓樓警方近日破獲一宗網購後調包，再申請退貨退款的詐騙案，涉案金額近10萬元 （人民幣，下同，約11萬港元）。目前，疑犯李某因涉嫌詐騙，被警方採取刑事強制措施。

警方上月13日接獲某電商平台報警，稱客戶李某從今年3月底開始，使用不同的收貨地址和聯繫電話，多次購買新款電子產品。惟每次收貨後，對方會以「7天無理由退貨」要求退款。電商平台察覺訂單異常，遂開始收集證據，當收到對方退貨時，平台工作人員便全程錄影及開箱檢測，終發現盒內電子產品被換成舊手機或舊電池。

經查，警方發現李某在3月30日至4月17日期間，共購買價值近10萬元的電子產品，均在調換貨物後申請退貨並成功收到退款。警方通過交易紀錄和支付寶帳號鎖定李某，隨即上門拘捕她，當場查獲5部涉案手機、3部手提電腦、2隻蘋果手錶及1副耳機。

李某交代，早前網購後退貨，發現速遞員上門收貨時沒有開箱驗貨，且電商平台當日已退款。她覺得有機可乘，於是再購買一部iPhone 11 Max，取出真機後將一部舊的iPhone 6放入盒中，再將外包裝回復原樣，申請退貨並順利取得退款。

她幾日後見事情並未敗露，便開始瘋狂網購品牌手機、電腦、平板電腦等電子產品，並以同一手法「調包」退款。李某之後甚至不再放入相應的舊產品，而是放入舊電池並用雙面膠固定，令包裹重量與原貨物重量相似，再申請退貨騙取退款。