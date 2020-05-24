王毅批美借新冠病毒抹黑　中俄為攻不破堡壘

全國兩會期間，中國外交部長王毅周日（24日）下午3時於北京人民大會堂，透過視像會議方式舉行記者會，提及中方與美國、俄羅斯、日韓和歐洲等關係。他指新冠肺炎疫情是中美兩國共同敵人，應相互支持幫助。惟目前還有一種政治病毒在美國擴散，利用一切機會攻擊抹黑中國。他又強調抗疫合作不謀求地緣政治目標，不附加任何政治條件，，但強調中俄是「攻不破的堡壘」。

王毅不點名批評美國部分政客針對中國，無視事實造謠，試圖將中美關係推向「新冷戰」。王毅呼籲中美兩國當前最需要做的事情，首先是相互借鑑和分享抗疫經驗；第二是順應國際社會期待，共同參與和推動抗疫多邊合作，為全球抗疫發揮積極作用；第三是着眼疫情長期化和防控常態化。

另有記者提及，美內部傳出就疫情向中方追責的聲音；王毅形容，這些「濫訴」沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是「三無產品」；並強調中國同其他國家一樣，也是受害者，若繼續藉濫訴侵犯中國的主權和尊嚴，是「白日做夢、自取其辱」。

有記者問及，中美官員「口水戰」愈演愈烈，被稱為「戰狼外交」；王毅認為，中方不會主動欺凌別人，但面對蓄意中傷，一定會作出有力還擊。中方與東盟關係上，他強調，有其他國家不斷向南海派戰機和軍艦炫耀武力，挑撥中國和東盟國家關係，破壞南海穩定。

針對中俄關係方面，王毅表示，將繼續與俄方抗疫提供一切可能的支援，雙方保持高水平的戰略溝通，將加強電子商務、生物醫藥等領域合作，「面對個別國家的無理攻擊與抹黑，雙方相互支持，彼此仗義執言，成為『政治病毒』攻不破的堡壘」；中方願同俄方攜手，反對任何單邊霸凌行徑。

針對中國和歐洲方面，有記者提及，有聲音質疑中國利用對外援助進行政治宣傳；王毅否認該說法，認為中歐是全方位戰略夥伴，「不是你輸我贏的淘汰賽」。另與日韓關係方面，王毅認為，三方需嚴防疫情反彈，推動復工復產合作，提高區域經濟合作水平，應加快中日韓自貿談判等。此前因疫情停工有關一帶一路的項目，部分已開始復工復產。

關於世衞方面，有記者問及美方指摘世衞只為中國服務；王毅強調，世衞由194個國家組成，不可能只為某一國家服務，不是哪個國家出的錢多就屈從對方意志；而總幹事譚德塞是高票當選，獲國際社會信任。