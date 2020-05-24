王毅指兩岸統一是必然趨勢　奉勸美方丟掉不切實際幻想

全國兩會期間，中國大陸外交部長王毅周日（24日）在北京舉行記者會，期間談及兩岸關係。王毅重申，台灣問題是中國內政，一個中國原則是大陸與所有建交國雙邊關係的政治基礎，強調兩岸統一是歷史必然趨勢，奉勸美方丟掉不切實際的幻想。另全國人大代表、海協會會長張志軍上周六（23日）接受官媒採訪時，指摘台灣民進黨當局勾連外部勢力，製造兩岸對立，破壞台海和平。

王毅指，台灣民眾是骨肉同胞，陸方關心島內的疫情變化、牽掛台灣同胞健康安全，對於台灣同胞未來的防疫需求，會繼續全力以赴。基於一個中國原則，大陸政府與世衞已就台灣參與全球衞生事務作出妥善安排，台灣與世衞組織及其成員分享抗疫訊息、展開專家合作交流的渠道是完全暢通，從不存在技術障礙或防疫缺口。他批評台灣當局罔顧民生福祉，不承認「九二共識」，是台灣當局自己關閉兩岸協商處理涉外問題的大門。

王毅重申，一個中國原則是國際社會的普遍共識，陸方堅決反對以防疫合作為幌子，與台灣當局展開官方往來，堅決反對違反一中原則為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對「台獨」分子、「借疫謀獨」予以鼓勵和縱容。陸方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，並奉勸美方丟掉不切實際的幻想，正告美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判中國人民捍衞國家統一的堅定決心。

張志軍則表示，大陸堅持「九二共識」，近年頻頻扭推出惠台措施，反觀台灣民進黨當局利用疫情進行政治操作，歪曲抹黑大陸的防疫工作，並企圖借助美國、西方勢力干涉。他指，福建省去年GDP首次反超台灣，對兩岸交流具有深遠意義，進一步認證決定兩岸關係走向的關鍵因素，是大陸的發展和進步；民族復興、兩岸統一是歷史大勢，無人也無勢力可阻擋。

張志軍認為，大陸政府在今年涉台工作報告中，依然堅持對台工作大政方針，反對、遏制「台獨」分裂行徑，繼續完善促進兩岸交流合作；導致兩岸形勢複雜化的，依然是民進黨不接受「九二共識」，勾結外國勢力，單方面破壞兩岸和平發展。