內地虐童案件頻生　政協委員聯名提案籲加重刑責

內地近期發生多宗兒童、童模受虐事件，令兒童權益問題備受關注。其中黑龍江佳木斯市女童被繼母虐待，至今仍昏迷不醒，更引起全國轟動。在全國兩會上，多名政協委員提案，要求加重對虐童者的刑責，又提議加強保障從事商業活動未成年人的權益。

虐待、遺棄、傷害未成年人的案件，在內地頻頻發生，近期尤以「佳木斯女童受虐事件」最為哄動。涉事的4歲于姓女童慘遭繼母剪破嘴唇、餓到吃衞生紙充飢，更被毆打至腦出血後，至今尚未脫離危險期。對此，全國政協委員黃西勤認為現行的《未成年人保護法》缺乏具體執行配套措施，遂聯合其他45名委員，向大會提交《關於完善相關法律法規，加強對困境未成年人的保護》的提案，建議修訂《未成年人保護法》，細化現行未成年人監護干預條款，明確政府部門在未成年人監護方面的最後兜底責任，建立國家監護制度，同時嚴格追究虐童情節惡劣者的刑事責任。

另一方面，近期接連揭發有童模淪為父母「搖錢樹」，拍攝廣告期間遭拳打腳踢，甚至被安排穿着性感內衣走秀等事件，也引起輿論關注未成年人從事商業活動時的權益。中國國民黨革命委員會多名政協委員提出《關於加強未成年人從事商業活動權益保障》的提案，建議增加保護未成年人商業演出權益的相關規定，明確以「兒童利益最大化」為原則修例立法。

《關於加強未成年人從事商業活動權益保障》指出，內地現行法律有關規範未成年人從事商業活動的部分幾乎「空白」，民法總則也缺乏相關規定，故建議構建有關兒童參與商業活動的行業規範，從工作內容和特點，從身體情況、義務教育、學習成績等方面構建入行標準；對商家從聘用合約、工作時間、工作強度、工作環境、工作內容、違反規定的監督、懲處等方面作出具體規定；確保未成年人參與商業活動的行為符合兒童年齡特點和身心發展規律。