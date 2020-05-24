警破投資公司非法詐騙案　涉額逾億元人民幣

河北衡水市警方早前接獲多人報案，稱在某公司投資一筆錢後，該公司卻突然倒閉，負責人失蹤，令他們損失慘重。該案有超過200名受害人，涉案金額達1億餘元（人民幣，下同，約1.1億港元）。警方先後拘捕3名疑犯，至上周六（23日）宣布破獲該宗非法吸收公眾存款案。

警方去年7月接獲多名市民報案稱在某公司投資，金額從數萬元至數十萬元不等。有受害者透露，自己初時投資5萬元（約5.5萬港元），每月可分紅1000元（約1100港元），遂決定再投資10萬元（約11萬港元），未料涉事公司倒閉。警方指，涉事投資公司通過各種營銷推廣手段吸引投資人，並承諾給予投資者2%的月回報，但實際只是一個非法吸收公眾存款的空殼公司。

經查，疑犯劉某、張某、王某在2013擔任某房地產開發有限公司股東期間，為協助公司籌集資金開發房地產，在未經金融監管部門批准，成立某投資諮詢有限公司非法吸收公眾存款，其中3700萬元（約4079萬港元）用於開發房地產，另有6000餘萬元（約6615萬港元）用於放貸他人，造成損失3000餘萬元（約3307萬港元）。