政協委員建議提高少女性同意年齡至16歲　加強性教育

山東煙台市一名上市公司高層早前被指性侵14歲養女，引起全國關注。全國政協委員、湖北省婦聯副主席謝文敏近日接受內地傳媒採訪時表示，她計劃向大會提案修改《刑法》，將未成年少女的性同意年齡由14歲提高至16歲，同時制定相應法律法規，嚴格要求學校及家庭對未成年人開展性教育。

現行的《刑法》第236條第2款規定︰「姦淫未滿14周歲幼女的，以強姦論，從重處罰」，謝文敏認為，這相當於把未成年少女性同意年齡設定為14歲。她指出，由於中國長期缺乏對未成年人的性教育，未成年少女的性心理成熟度偏低，偏遠農村青少年當中，「性無知者」更佔多數，14至16歲未成年少女如自我保護意識不強，極容易為犯罪分子留下可乘之機。

謝文敏表示，從近年來發生的未成年少女被性侵案件來看，把未成年少女的性同意年齡設定為14歲，不能有效地保護未成年少女的性安全，因為大部分14至16歲的未成年少女仍在學校接受教育，心智並未十分成熟，難以適應日益變化的社會環境。她強調，把性同意年齡定得過低，極有可能成為犯罪分子躲避法律處罰的漏洞。