高中食堂供應飯菜驚現毛蟲　校長被免職

湖北武漢市網民上周五（22日）爆料，指當地江夏區一間高中食堂供應的飯菜中，多次出現食品安全問題，有學生曾吃到發霉的雞蛋、青菜中有蟲、飯菜中吃出鐵絲等，引起輿論關注。江夏區教育局上周六（23日）通報，指會將5月6日至今的餐費退還學生，並解除供應商與學校簽訂的服務合約；同時免去該校校長鄭小元的職務，並由責成區市監局對涉事供應商展開立案調查。

從網傳曝光照片可見，由學校食堂提供的白菜中發現多條蟲子，而學生食用的雞蛋已經明顯發霉，出現綠色的霉點。爆料網民質疑，學校連同黑心企業，把學生當成了「搖錢樹」，在收取高價的餐飲費後，依然存在重大的食品安全問題。

區政府隨後通報指，經調查發現該中學學生配餐出現衞生問題基本屬實，區政府約談涉事的千禧百順商貿有限公司（供應商）負責人，要求其解除與學校的服務合約，全額退還學生已交餐費，並責成實驗高中對師生公開道歉。同時要求區教育、市場監管、衞健、公安等部門，全面加強對已復學的初、高中學校的配餐、衞生、治安等方面的監管，杜絕類似事件的發生。