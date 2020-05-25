呃走網戀老翁畢生積蓄　女騙徒於心不忍直接詐死

浙江杭州市一名66歲霍姓老翁，早前通過交友應用程式（App）認識53歲何姓女子，其後墮入愛河。未料，何女一心騙財，短短半年以各種理由及分飾多角，騙走霍翁逾21萬元（人民幣，下同，約23.4萬港元）的畢生積蓄。直至近日被捕後，何女坦言霍翁「太善良」，令她於心不忍，只好詐死。目前，何女因涉嫌詐騙已被警方刑事拘留。

霍翁與前妻離異已超過20年，孩子們希望父親找一位老伴，便幫他下載一款相親交友App。去年11月，霍翁便在App上認識何女，並互加微信。何女自稱「死了老公」，家境貧苦，正尋老伴渡餘生；生性善良的霍翁得悉後，便經常與何女聊天。後來，霍更先後加了何女的「女兒」、「女兒同學」、「親戚」等多個微信。

在兩人熟落後，何女便開始以看病、買手機等理由向霍翁借款，何的「女兒」也常以交學費、買電腦等理由向霍翁要錢，霍翁幾乎有求必應。未料，何女竟「因病亡故」，其女兒又向霍翁要「喪葬費」。後來霍又被告知，何的女兒因意外逝世。起初，霍翁還浸沉在悲傷中，直到何女兒的同事不斷索要醫藥費，他才驚覺可能是騙局，上月初報警求助。

警方經查後，本月6日在山東拘捕何女。何女被捕後坦承犯案，並指自己只有兒子沒有女兒，與霍翁聯繫的所有人均是由她一人分飾。她表示，自己去年開始沉迷網上賭博，欠下巨債，只好騙取霍翁錢財還債。她更指，由於霍翁太善良，實在於心不忍，只好詐死，打算騙取最後一筆錢。她直言︰「我騙人也天天睡不着覺，沒有哪天能睡好覺，現在事情出來了，我覺得輕鬆了不少，是一種解脫。」