華駐英大使回應「戰狼外交」　稱華為對英國不可或缺

針對外界有輿論指出中國外交變得愈來愈強硬，甚至稱之為「戰狼外交」，中國駐英國大使劉曉明周日（24日）表示，提出相關說法的人並不了解中國，並稱之所以有「戰狼」，是因為這個世界上有「狼」，故鼓勵外交官捍衞國家的尊嚴和利益。對於英國或同意在2023年之前，將英國5G網絡中所使用的華為設備減少至零，劉認為，能夠幫助英國實現相關5G計劃目標的非華為不可。

劉曉明表示，中國的外交政策始終堅持和平自主的路線，應對謊言最有力的武器就是說明真相。他指，許多人認為中國現在有很多「戰狼」，但之所以有，是因為世上有「狼」，故必須有前者去跟他們進行鬥爭，同時鼓勵各級外交官主動應戰。劉進一步指出，對於廣大公眾，要讓他們看到中國是講友誼的國家，而非到處散播謊言、到處挑撥離間的國家；是講真相的國家，有義務揭穿各種謊言。

有報道早前指，英國約翰遜政府或在受到保守黨及美國政府雙重壓力下，同意在2023年之前將英國5G網絡中所使用的華為設備減少至零。對此，劉曉明表示，華為已在英國經營17年，對當地電信業、網絡發展有重要貢獻，英國人也認可華為，認為其開放透明，不存在任何後門。他續指，英國要在2025年實現5G全覆蓋，只有華為能夠幫助英國實現目標。